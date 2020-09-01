49 жамбылских чиновников привлекли к уголовной ответственности за коррупцию

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В каких сферах деятельности местных исполнительных органов наиболее сильны коррупционные риски и что делается для профилактики подобных явлений – рассказали в Антикоррупционной службе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя департамента по противодействию коррупции по Жамбылской области Адилхана Аширбаева, анализ уголовных дел, рассмотренных жамбылскими судами в 2019 году, свидетельствует о наличии коррупционных рисков в таких сферах деятельности местных исполнительных органов, как образование, природопользование, сельское хозяйство и строительство. В 2020 году эти риски обозначились в акиматах сельских округов, в сфере предпринимательства, жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог.

«Отдельные представители государственных органов и квазигосударственного сектора продолжают вмешиваться в деятельность малого и среднего бизнеса, не гнушаются поборами, берут взятки, - говорит Адилхан Аширбаев. - Их ловят, наказывают, отстраняют от исполнения служебных обязанностей. Но проходит некоторое время, и снова кого-то уличают в преступных действиях. За шесть месяцев 2020 года по линии департамента по противодействию коррупции по Жамбылской области зарегистрировано 73 уголовных дела, пресечено пять фактов вмешательства в работу предпринимателей. На неблаговидных делах попадаются чиновники различных рангов – от сельских акимов до руководителей областного уровня».

Так, за первое полугодие в суды направлено 67 уголовных дел, к уголовной ответственности привлечено 49 лиц, среди которых – экс-руководители областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, отдела этого же управления, заместитель акима Мойынкумского района, начальник отдела миграционной службы Шуского райотдела полиции.

«За шесть месяцев текущего года по 20 уголовным делам, направленным в суд департаментом по противодействию коррупции, назначено штрафов на 34,5 миллиона тенге. Выявленные негативные факты свидетельствуют о том, что руководители организаций и предприятий не уделяют должного внимания профилактическим мерам. К тому же не всеми госорганами выполняются предписания антикоррупционного департамента. Нерасторопность в этом деле проявляют также облуправления предпринимательства, контроля за использованием и охраной земель, акиматов Жуалынского, Мойынкумского и Сарысуского районов», - сказал Адилхан Аширбаев.

Отметим, что для реализации концепции «Слышащего государства» на заседании межведомственной комиссии по противодействию коррупции акиматам районов было предложено перейти к работе в формате «Сервисный акимат». Однако до сих пор эта работа тормозится в отдельных районах.

По информации руководителя аппарата акима области Канатбека Мадибека, многие государственные организации сейчас переформатируют свою работу, чтобы быть более открытыми и доступными для населения. Но отдельные пункты комплексного плана по противодействию коррупции остались невыполненными. До сих пор не открыты сервисные акиматы в Байзакском, Жамбылском, Рыскуловском и Жуалынском районах.

Более жестко по вопросу коррупции высказался аким области Бердибек Сапарбаев на аппаратном совещании в областном акимате.

«Противодействовать коррупции надо системными мерами. К сожалению, этой системной работы не видно в деятельности местных исполнительных органов. Поэтому не видно и результата. Поставлена задача работать открыто, быть ближе к людям, а в некоторых других районах до сих пор не созданы «Сервисные акиматы». Мы говорим о необходимости укрепления доверия к органам власти, а кое-кто пытается извлечь из государственной службы личную выгоду», - отметил глава региона.

Бердибек Сапарбаев высказался в поддержку предложения руководителя антикоррупционного департамента о привлечении к ответственности должностных лиц, не обеспечивших выполнение ряда показателей комплексного плана по противодействию коррупции.