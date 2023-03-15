Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

49 сотрудников ДЧС отправились из Атырау в ЗКО для борьбы с подтоплениями

15 Марта 2023, 12:45
49 сотрудников ДЧС отправились из Атырау в ЗКО для борьбы с подтоплениями Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 49 сотрудников областного департамента по чрезвычайным ситуациям накануне отправились из Атырауской в Западно-Казахстанскую область для оказания помощи в связи с подтоплением населенных пунктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Группа из 49 человек оснащена девятью единицами техники, имеет три надувные лодки и семь мотопомп. Сразу же после прибытия к местам дислокации спасатели приступили к откачке воды с затопленных улиц в городе Аксае Западно- Казахстанской области при помощи автомобилей ПНС-110», - сообщил руководитель группы заместитель начальника государственного учреждения «Пожарная и аварийно-спасательная служба» областного департамента по чрезвычайным ситуациям Тлеккабыл Досмаганбетов.


В Каратобинском районе ЗКО атырауские спасатели на надувной лодке эвакуировали людей, оставшихся на другом берегу канала, а также приступили к укладке мешков с песком и строительству насыпей на пути наступающей талой воды.

Ранее сообщалось, что сорок домов остаются подтопленными в ЗКО.





Новости по теме
Взрывные работы на реках продолжают в Карагандинской области
Угрозы подтопления Атбасара нет – ДЧС Акмолинской области
Пожароопасный период начнется раньше – спасатели СКО
Теги:
Читайте также
Заморозки, осадки, пыльная буря ожидаются в Казахстане
Сотрудники управления по ЧС осуждены в Акмолинской области
116 человек эвакуировали с дачных участков в Актюбинской области
КамАЗ столкнулся с пассажирским автобусом в Уральске
Муса Хайруллиев избран председателем Атырауского областного маслихата
Оператора Кашагана могут оштрафовать на 5,1 миллиарда долларов
Мурат Мукаев избран председателем Западно-Казахстанского областного маслихата
Взрывные работы на реках продолжают в Карагандинской области
Новости партнеров
Популярное
1 Похолодание до 22 градусов мороза ожидается в Казахстане
2 Первые 30 госслужащих назначены на руководящие должности без конкурса в Казахстане
3 Лучшей акмолинской спортсменкой признана Карина Ибрагимова
4 Денис Рыпаков назначен председателем Восточно-Казахстанского областного маслихата
5 17 студентов отравились роллами в Кокшетау

Лента новостей