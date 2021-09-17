АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 49 подростков поставлены на учет в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В целях профилактики подростковой преступности, пресечения фактов нахождения несовершеннолетних в ночное время без сопровождения законных представителей в развлекательных заведениях и вне жилища, а также реализации несовершеннолетним алкогольных напитков, табачных изделий, на территории области с 13 по 19 сентября проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток».

В ходе мероприятия по месту жительства с подростками и неблагополучными семьями проводится разъяснительная работа. Мероприятия в этом направлении проводятся постоянно. За два дня проведения ОПМ выявлено 167 подростков, находившихся в ночное время вне жилища без законного представителя, к административной ответственности привлечены 31 родитель, не выполняющих обязанности по воспитанию детей, поставлено на учет 49 несовершеннолетних и 50 неблагополучных семей.