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49 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации в СКО

25 Ноября 2021 12:05
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49 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 124 новых случая инфицирования коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Общее число инфицированных с начала пандемии составило 32 255 человек. Выздоровели 28 243 жителя региона.

По информации пресс-службы управления здравоохранения, в инфекционных стационарах находятся 569 человек, загруженность – 32%. В реанимации остаются 49 человек. Занятость реанимационных коек составляет 40%. В карантинных стационарах находятся 11 человек, загруженность стационаров – 10%.

За минувшие сутки не выявили ни одного случая коронавирусоной пневмонии. Впервые за долгое время не зарегистрировано ни одного летального случая от коронавируса. Всего по области по этой причине скончался 361 человек.

В регионе продолжается кампания по вакцинации населения. Первый компонент получили 259 863 жителя региона. Полный курс вацинации против коронавируса прошли 242 766 человек.


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#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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