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    12:09, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    4,9 млн тенге необоснованных сборов вернули бизнесменам за регистрацию авто

    прокурор
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Транспортной прокуратурой предотвращена необоснованная практика уплаты сборов за первичную регистрацию транспортных средств, передает агентство Kazinform. 

    С 1 января 2023 года, согласно изменений в Налоговый кодекс РК, для отечественных международных перевозчиков отменены сборы за первичную государственную регистрацию механических транспортных средств категории N3 (седельные тягачи).

    — Однако анализ прокуратуры показал, что более 60 перевозчиков продолжали платить эти сборы, в результате чего в бюджет необоснованно поступило около 18 млн тенге за 119 транспортных средств.

    По инициативе прокуратуры семи предпринимателям возвращено 4,9 млн тенге. Для возврата средств налогоплательщики должны самостоятельно подать заявление в органы государственных доходов, — сообщили в ведомстве.

    Транспортная прокуратура призывает отечественных перевозчиков для возврата излишне уплаченных сборов обращаться в налоговые органы по месту регистрации транспортных средств.

    Теги:
    Закон и право Бизнес Транспорт Прокуратура
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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