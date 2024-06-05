4,9 млн тенге необоснованных сборов вернули бизнесменам за регистрацию авто

С 1 января 2023 года, согласно изменений в Налоговый кодекс РК, для отечественных международных перевозчиков отменены сборы за первичную государственную регистрацию механических транспортных средств категории N3 (седельные тягачи).

— Однако анализ прокуратуры показал, что более 60 перевозчиков продолжали платить эти сборы, в результате чего в бюджет необоснованно поступило около 18 млн тенге за 119 транспортных средств.

По инициативе прокуратуры семи предпринимателям возвращено 4,9 млн тенге. Для возврата средств налогоплательщики должны самостоятельно подать заявление в органы государственных доходов, — сообщили в ведомстве.