49 млн раз позвонили мошенники казахстанцам с начала года

Сегодня в Казахстане особую тревогу вызывают случаи мошенничества от имени сотрудников банков и государственных органов. С начала года в МВД пресекли более 49 миллионов таких попыток, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Мошенники звонят, представляясь сотрудниками банков, правоохранительных органов или других госорганов, чтобы выманить ваши данные или деньги. Совместно с операторами связи такие звонки блокируются, и уже пресечено более 49 миллионов таких попыток. Однако бдительность граждан остается ключевым фактором в борьбе с этой угрозой, — заявил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев на брифинге в ведомстве.

Кроме того, по его словам, бывают случаи, когда мошенники используют популярные мессенджеры, такие как WhatsApp, чтобы убедить граждан перевести деньги на «безопасный» счет или оформить кредит. В этом году зарегистрировано около 2000 таких случаев.

— Они также могут просить установить приложения для удаленного доступа и передавать SMS-коды, что позволяет мошенникам управлять вашими финансами, — отметил представитель ведомства.

Также, используя украденные данные, мошенники могут получить доступ к личным кабинетам граждан на eGov, откуда они могут похитить ценную информацию и деньги.