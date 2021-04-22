49-летнего жителя села Косшы разыскивают в Акмолинской области

КОСШЫ. КАЗИНФОРМ - 49-летнего жителя села Косшы Нурлана Кокена, без вести пропавшего 17 апреля, разыскивают в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, сообщение об исчезновении мужчины поступило 19 апреля 2021 года в дежурную часть отдела полиции Целиноградского района от 47-летней жительницы города Нур-Султана. Женщина просила помочь в поиске ее 49-летнего брата Нурлана Кокена, который 17 апреля около 21:30 вышел из дома в поселке Косшы и до настоящего времени домой не вернулся.

«С момента обращения на розыск без вести пропавшего ориентирован весь личный состав департамента полиции, размещены информации о его розыске на стендах «Их разыскивает полиция», в том числе в опорных пунктах полиции МПС и в местах скопления людей. Сотрудниками криминальной полиции и участковыми инспекторами полиции проведены отработки на территории гостиниц, съемных квартир, компьютерных клубов, торговых центров, ночных клубов, крестьянских хозяйств, автокемпингов, заброшенных строений, стройплощадок, парков и скверов, канализационных коллекторов, гаражных кооперативов, дачных массивов, рек и водоемов, водителей общественного транспорта, такси, занимающихся частным извозом», - рассказали в ведомстве.

В полиции сообщили приметы пропавшего: рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы черного цвета, нос прямой, губы тонкие, уши оттопыренные.

Полицейские просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Нурлана Кокена , сообщить по телефонам: 8(716-2) 29-10-67, 29-10-68, 29-11-22, 8-778-907-03-01 или в дежурную часть департамента полиции Акмолинской области: 8(716-2) 29-10-07, 29-10-08.