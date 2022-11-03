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49 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

3 Ноября 2022, 09:04
49 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
3 Ноября 2022, 09:04

49 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 3 ноября лечение от коронавируса продолжают получать 840 человек (–690+ и 150 КВИ-), из них в стационарах находятся 72 пациента, на амбулаторном уровне – 768 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 5 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента,

на аппарате ИВЛ – 1 пациент.


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