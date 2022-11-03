49 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
3 Ноября 2022, 09:04
3 Ноября 2022, 09:04
49 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 3 ноября лечение от коронавируса продолжают получать 840 человек (–690+ и 150 КВИ-), из них в стационарах находятся 72 пациента, на амбулаторном уровне – 768 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 5 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента,
на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
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