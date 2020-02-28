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49 человек спасены за сутки  на дорогах Акмолинской области

28 Февраля 2020 21:34
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49 человек спасены за сутки  на дорогах Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки на дорогах Акмолинской области спасены 49 человек, среди которых 2 детей, и эвакуированы 43 человека, среди них - 4 ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

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По информации ведомства, за прошедшие сутки на дорогах Акмолинской области зарегистрированы случаи остановки автотранспорта в снежных заносах. Благодаря оперативному реагированию спасены 49 человек, среди которых 2 детей, и эвакуированы 43 человека, среди них - 4 ребенка.

«27 февраля в 02:39 на автодороге «Жаксы-Державинск» в районе села Жаксы из застрявших в снежном заносе 4 легковых автомашин спасены 5 человек, из них 2 детей, в 08:28 в районе села Подгорного также спасены 12 человек», - рассказали спасатели.

Кроме того, в 12:00 на автодороге «Ключи-Бозайгыр» вблизи села Ключи из застрявшего в снежном заносе автомобиля спасены 5 человек. В 13:00 на автодороге «Екатеринбург-Алматы» в районе села Жалтыря с блок-поста эвакуированы 7 человек, среди которых и 2 детей. Все размещены в пункт обогрева СШ№2 села Жалтыря. А в 18:07 спасены 3 человека, которые размещены в пункт обогрева Астраханской районной больницы.

«В 14:25 в районе села Жалтырколя из застрявшего в снежном заносе 15 легковых автомобилей спасены 27 человек. В 18:00 на автодороге республиканского значения Нур-Султан-Щучинск на блок посту образовалось скопление 15 легковых автомобилей. Силами спасателей и МИО эвакуировано 33 человека и размещены в пункты обогрева», - добавили в ведомстве.

Между тем, спасатели в очередной раз обращаются к водителям воздержаться от дальних поездок в непогоду.


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Ключевые слова: Акмолинская область,
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Автор:

Оксана Матасова

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