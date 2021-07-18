49 человек скончались за сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О количестве зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции с летальным исходом в разрезе регионов, по данным за 16 июля, сообщается на сайте Министерства здравоохранения РК, передает МИА «Казинформ».

47 человек скончались за сутки от коронавируса в Казахстане, согласно данным на 16 июля, из них: 11 человек - в Нур-Султане, по 7 человек - в Карагандинской области и ЗКО, по 4- в Алматы, Шымкенте и Атырауской области, по 3 - в Акмолинской и Павлодарских областях, 2 - в Мангыстауской области, по 1 - в Алматинской и Костанайской областях.

По данным на 16 июля, 2 человек скончались от пневмонии с отрицательным тестом на COVID-19: в Нур-Султане и Павлодарской области.



