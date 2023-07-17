49 человек погибли или пропали без вести в результате ливней в Южной Корее

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Еще четыре тела были извлечены из затопленной подземной дороги в центральной части Южной Кореи, в результате чего число людей, погибших или пропавших без вести во время недавних ливней, достигло 49, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

Подземная дорога Осонг в городе Чхонджу была затоплена в субботу, когда близлежащая река вышла из берегов после сильного дождя. В результате 15 транспортных средств, в том числе автобус, оказались под водой.

Ночью были обнаружены еще четыре тела, в результате чего число погибших достигло 13 человек.

По сообщениям Центрального управления по борьбе со стихийными бедствиями и мерами безопасности, по всей стране 39 человек, в том числе 19 в юго-восточной провинции Северный Кёнсан, погибли в результате проливных дождей, которые обрушились на страну с прошлой недели.

По состоянию на 6 утра девять человек остаются пропавшими без вести, в том числе восемь в провинции Северный Кёнсан, 34 человека получили ранения.

Число жертв может увеличиться, поскольку спасатели продолжают операцию по осушению затопленного подземного перехода, где, как предполагается, затоплено более 10 автомобилей.

По всей стране 10 570 человек эвакуировались из своих домов из-за повреждений, нанесенных дождем.

Ливни также повредили 628 общественных объектов и 317 других частных объектов, в том числе 146 дорог, которые обрушились или были смыты, и 139 домов были затоплены.

В общей сложности 28 607 домохозяйств по всей стране остались без электричества в результате проливных дождей. По состоянию на понедельник в большинстве из этих домохозяйств снова было электричество.

Во вторник прогнозируется до 200 мм осадков в Чхунчхоне и южных регионах и от 10 до 100 мм в остальной части страны.