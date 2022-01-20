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49 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК
20 Января 2022 08:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 20 января лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 110 731 человек (–109 183+ и 1 548 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
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Из них в стационарах находятся 8 344 пациента, амбулаторно лечатся 102 387 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 299 пациентов;
• в состоянии крайней степени тяжести – 88 пациентов;
• на аппарате ИВЛ – 49 пациентов.
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