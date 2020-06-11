49 автомобилей из Армении зарегистрировали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На 11 июня в спецЦОНе и ЦОНах Карагандинской области зарегистрировано 49 машин, ввезённых в нашу страну из Армении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Караганде получили номера на жёлтом фоне 25 таких авто, в Темиртау - 15, Балхаше - 4, в Жанааркинском районе - 2, в Жезказгане - 1, в Осакаровском районе - 1, Каркаралинском районе - 1.

Стоимость регистрации автомобиля - 11 946 тенге. В эту сумму включён сбор за регистрацию - 695 тенге (0,25 МРП), пошлина за техпаспорт - 3 473 тенге (1,25 МРП) и за госномер - 7 778 тенге (2,8 МРП).

Напомним, с 1 июня у казахстанцев, владеющих транспортом из Армении, появилась возможность зарегистрировать свои автомашины по месту проживания. Под регистрацию подпадают автомобили с левосторонним управлением, зарегистрированные в уполномоченных органах Армении на граждан Казахстана и ввезённые ими в нашу страну до 1 февраля 2020 года.

Ранее на самые основные вопросы ответил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Республики Казахстан подполковник полиции Серик Тусупов. Представитель МВД объяснил, почему нельзя регистрировать «праворульные» и переоборудованные автомобили. Он также объяснил , как действовать хозяину автомашины в случае, если он захочет ее продать.



