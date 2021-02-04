49 акмолинских школ закрыто на карантин

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 49 школ в Акмолинской области закрыты на карантин и перешли на работу дистанционно из-за регистрации случаев заболевания КВИ. Об этом на брифинге сообщила главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Идет рост заболеваемости КВИ среди школьников. Сейчас мы приняли решение: при регистрации хотя бы одного случая заболевания среди школьников, техперсонала, преподавателей общеобразовательных школ мы переводим учреждение на две недели на дистанционную форму обучения, чтобы разорвать цепочку и не допустить массового заболевания среди школьников», - пояснила спикер.

По словам А. Мусиной, всего с начала пандемии зарегистрировано 548 случаев COVID-19 среди школьников, в том числе 205 - среди учащихся в штатном режиме и 343 - среди находящихся на дистанционном обучении.

С начала третьей четверти зарегистрировано 296 случаев, а за сутки - 14 случаев заболевания.

«На сегодняшний день по области на карантин переведено на дистанционную форму обучения 49 школ. 12 в городе Кокшетау, по пять - в Есильском и Сандыктауском районах, по четыре - в районе Биржан Сал и Зерендинском районе, по три – в Бурабайском, Жаксынском, Жаркаинском районах, по две в Астраханском, Атбасарском, Буландынском районах. По одной - в Аккольском и Целиноградском районах», - отметила спикер.

Лидером по количеству заболевших школьников стал Кокшетау – 281 учащийся (51,2%). В Бурабайском районе зарегистрировано 32 случая, в Степногорске и Зерендинском районе - по 30, в Сандыктауском районе - 29.

Среди детей дошкольного возраста в Акмолинской области зарегистрировано 99 случаев COVID-19, из которых 69 случаев - по Кокшетау.

«По детсадам мы работаем по следующему алгоритму: если в садике регистрируется случай, то воспитатель и группа, где был зарегистрирован больной, уходят на домашний карантин на две недели. Полностью на карантин дошкольное учреждение не переводится. Если КВИ будет регистрироваться в нескольких группах, тогда садик полностью будет переходить на карантин», - пояснила А. Мусина.

Напомним, ранее сообщалось, что восемь школ областного центра перешли на работу дистанционно.



