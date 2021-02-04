49 акмолинских школ закрыто на карантин
«Идет рост заболеваемости КВИ среди школьников. Сейчас мы приняли решение: при регистрации хотя бы одного случая заболевания среди школьников, техперсонала, преподавателей общеобразовательных школ мы переводим учреждение на две недели на дистанционную форму обучения, чтобы разорвать цепочку и не допустить массового заболевания среди школьников», - пояснила спикер.
По словам А. Мусиной, всего с начала пандемии зарегистрировано 548 случаев COVID-19 среди школьников, в том числе 205 - среди учащихся в штатном режиме и 343 - среди находящихся на дистанционном обучении.
С начала третьей четверти зарегистрировано 296 случаев, а за сутки - 14 случаев заболевания.
«На сегодняшний день по области на карантин переведено на дистанционную форму обучения 49 школ. 12 в городе Кокшетау, по пять - в Есильском и Сандыктауском районах, по четыре - в районе Биржан Сал и Зерендинском районе, по три – в Бурабайском, Жаксынском, Жаркаинском районах, по две в Астраханском, Атбасарском, Буландынском районах. По одной - в Аккольском и Целиноградском районах», - отметила спикер.
Лидером по количеству заболевших школьников стал Кокшетау – 281 учащийся (51,2%). В Бурабайском районе зарегистрировано 32 случая, в Степногорске и Зерендинском районе - по 30, в Сандыктауском районе - 29.
Среди детей дошкольного возраста в Акмолинской области зарегистрировано 99 случаев COVID-19, из которых 69 случаев - по Кокшетау.
«По детсадам мы работаем по следующему алгоритму: если в садике регистрируется случай, то воспитатель и группа, где был зарегистрирован больной, уходят на домашний карантин на две недели. Полностью на карантин дошкольное учреждение не переводится. Если КВИ будет регистрироваться в нескольких группах, тогда садик полностью будет переходить на карантин», - пояснила А. Мусина.
Напомним, ранее сообщалось, что восемь школ областного центра перешли на работу дистанционно.