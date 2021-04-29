49,9 тысячи человек вакцинируют от КВИ в Жамбылской области до конца апреля

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В связи с ростом количества инфицированных COVID-19 в Таразе состоялось заседание штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции под председательством акима области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, за сутки положительный тест выявлен у 57 человек, рост на 0,7%.

В «лидерах» остаются город Тараз, Кордайский и Байзакский районы. Областной центр находится в «красной» зоне с еженедельным приростом в 304 заболевших, что составляет 8,7%, в Кордае – 6,2%. Между тем республиканский показатель не превышает 5,6%.

Как сообщил руководитель управления здравоохранения Асет Калиев, по состоянию на 27 апреля в инфекционном стационаре находилось 897 человек (заполняемость коек на уровне 36%), из них 54 в реанимации. Проблем с материально-техническим обеспечением и лекарствами медицинских учреждений нет.

В области действуют 37 прививочных пунктов. Первый компонент вакцины получили 36,7 тысячи жамбылцев, второй – 9,9 тысячи. Слабыми темпами проводится прививочная кампания в Мойынкумском, Шуском, Меркенском районах и таразской поликлинике №9. До конца апреля необходимо вакцинировать еще 49,9 тысячи человек.

Заместитель акима области Алмас Мадиев обратил внимание на слабую реализацию проекта Аshyq. С его помощью работают только 39 предприятий в Таразе, в районах данная практика вообще не получила никакого распространения.

«Департамент по чрезвычайным ситуациям не оказывает никакой помощи работе мониторинговых групп. Чтобы быть с ними в постоянном контакте, руководителю ДЧС необходимо закрепить своего заместителя для решения оперативных вопросов. Очень важно расширить масштаб разъяснительной работы среди граждан о необходимости неукоснительного соблюдения санитарных норм. Особое внимание надо уделить общественному транспорту, рынкам. Усилить контроль за распространением инфекции среди школьников и учителей», - отметил Бердибек Сапарбаев.