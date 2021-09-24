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    17:43, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    489 школьников заболели коронавирусом в Актюбинской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области 489 школьников заразились коронавирусом. Об этом сообщил первый заместитель акима региона Руслан Хамбаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 1 по 23 сентября 2021 года по области зарегистрировано 489 случаев коронавирусной инфекции среди детей школьного возраста. Из них заболели в городе Актобе - 362, в районах области - 127 детей», - сообщил Руслан Хамбаров в ходе пресс-конференции в СЦК.

    На сегодняшний день в 123 школах выявлена коронавирусная инфекция, 473 класса переведены на дистанционный формат обучения.

    «С 1 по 23 сентября среди педагогов зарегистрировано 53 случая КВИ. В области ведется ежедневный мониторинг КВИ среди учителей и учащихся. При этом на объектах образования соблюдаются строгие требования по соблюдению санитарных норм», - отметил первый заместитель акима области.

    Ранее первый заместитель акима Актюбинской области Руслан Хамбаров рассказал об эпидемиологической ситуации в регионе.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Образование Актюбинская область
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