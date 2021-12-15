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488 человек заболели коронавирусом в Казахстане
15 Декабря 2021 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 488 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 62,
город Алматы - 38,
город Шымкент - 5,
Акмолинская область - 58,
Актюбинская область - 5,
Алматинская область - 17,
Атырауская область - 6,
Восточно-Казахстанская область - 20,
Жамбылская область - 1,
Западно-Казахстанская область - 10,
Карагандинская область - 74,
Костанайская область - 38,
Кызылординская область - 5,
Мангистауская область - 9,
Павлодарская область - 65,
Северо-Казахстанская область - 73,
Туркестанская область - 2.
Всего в стране выявлено 980860 заболевших.
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