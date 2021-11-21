+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -3 °С
USD 430.43 EUR 486.39
RUB 5.87 CNY 67.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

486 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии в Казахстане

21 Ноября 2021 10:16
Поделиться:
486 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 21 ноября лечение от КВИ продолжают получать 30 408 человек (–26 231+ и 4 177 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Новости по теме
В Китае фиксируется спад волны заболеваемости COVID-19
Эпидемиологическая ситуация в регионах Казахстана В ВОЗ заявили, что 500 тыс. человек умрут в Европе от COVID-19 без ужесточения ограничений Семь человек скончались от пневмонии с признаками КВИ в Казахстане

Из них: в стационарах находится – 6 410 пациент, на амбулаторном уровне – 23 998 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 486 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 124 пациентов, на аппарате ИВЛ – 89 пациента.


Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
В Китае фиксируется спад волны заболеваемости COVID-19
Эпидемиологическая ситуация в регионах Казахстана
В ВОЗ заявили, что 500 тыс. человек умрут в Европе от COVID-19 без ужесточения ограничений
Семь человек скончались от пневмонии с признаками КВИ в Казахстане
Популярное
1 32-летний акмолинец обворовывал магазины техники в Алматы
2 Серийный вор и мошенник в одном лице задержан в Алматы
3 «Кредитного» мошенника задержали в Алматы
4 Лжеполицейского задержали в Нур-Султане
5 KEGOC ограничит электричеством промышленных потребителей из-за аварии на ГРЭС в Экибастузе
6 Тамара Дуйсенова встретилась с ветеранами боевых действий в Афганистане
Читайте также
1164 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
За сутки в Казахстане выявлено 1047 заболевших коронавирусом
32-летний акмолинец обворовывал магазины техники в Алматы
Серийный вор и мошенник в одном лице задержан в Алматы
«Кредитного» мошенника задержали в Алматы
Лжеполицейского задержали в Нур-Султане
KEGOC ограничит электричеством промышленных потребителей из-за аварии на ГРЭС в Экибастузе
Тамара Дуйсенова встретилась с ветеранами боевых действий в Афганистане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив