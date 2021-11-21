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486 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии в Казахстане
21 Ноября 2021 10:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 21 ноября лечение от КВИ продолжают получать 30 408 человек (–26 231+ и 4 177 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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Из них: в стационарах находится – 6 410 пациент, на амбулаторном уровне – 23 998 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 486 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 124 пациентов, на аппарате ИВЛ – 89 пациента.
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