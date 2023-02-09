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486 граждан Узбекистана отбывают наказание в казахстанских тюрьмах

9 Февраля 2023, 13:45
486 граждан Узбекистана отбывают наказание в казахстанских тюрьмах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель генерального прокурора РК Асет Чиндалиев сообщил, что в учреждениях лишения свободы Казахстана отбывают наказание 486 граждан Узбекистана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в учреждениях лишения свободы Казахстана отбывают наказание 486 граждан Узбекистана. В Узбекистане 20 граждан Казахстана отбывают наказание в виде лишения свободы. В большинстве случаев те, кто отбывает наказание в другой стране, не знают языка, местных обычаев. Общение с людьми осложняется тем, что они находятся в другой среде. Находясь вдали от родных и близких такому человеку сложно приспособиться к обществу. Общение с семьей, встречи с близкими несомненно окажут положительное влияние на осужденного», - сказал на пленарном заседании Сената Асет Чиндалиев во время рассмотрения закона «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания».

Ранее сообщалось, что Сенат Парламента ратифицировал договор с Узбекистаном о передаче осужденных.


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