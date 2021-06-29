НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 29 июня лечение от КВИ продолжают получать 24 022 человека (–22 746 КВИ+ и 1276 КВИ-), из них в стационарах находится – 7 125 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 897 пациентов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

По информации ведомства, из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 485 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 104 пациента, на аппарате ИВЛ – 70 пациентов.