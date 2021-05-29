485 человек лечат от коронавируса в инфекционных стационарах в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области 485 человек получают лечение в инфекционных стационарах от COVID-19 и пневмонии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 85 инфицированных. В городе Атырау подтверждено 53 случая заражения COVID-19, в результате скрининга выявлено 3 заболевших на месторождении Тенгиз. Продолжается распространение инфекции и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 13 зараженных COVID-19, в Исатайском районе - 5, в Кызылкогинском районе - 3, в Курмангазинском и Махамбетском районах - по 4 случая заболевания. Заболевание у 49 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 36 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 73 человека. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 564 человека, в модульной больнице - 149, во второй областной больнице – 119 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре – 40, в районных инфекционных стационарах - 117. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 60.

По темпам распространения инфекции Атырауская область перешла в «желтую» зону.