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    11:09, 07 Февраль 2021 | GMT +6

    484 авиапассажира прибыли в Казахстан без справок ПЦР

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 6 февраля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 17 международных авиарейсов из Германии, ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, РФ, Республика Беларусь и Узбекистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

    Из 2 099 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 615 человек, без справок прибыли 484 гражданина РК.

    В том числе:
    в аэропорт г. Алматы – 9 рейсов, 1 350 пассажиров, со справками - 1 049, без справок - 301;
    в аэропорт г. Нур-Султана – 6 рейсов, 431 пассажир, со справками - 355, без справок - 76;
    в аэропорт г. Актобе – 1 рейс, 232 пассажира, со справками - 125, без справок - 107;
    в аэропорт г. Шымкента – 1 рейс, все 86 пассажиров со справками.
    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.
    По результатам ПЦР-анализа, у всех 470 граждан РК, тестирование показало отрицательный результат.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Транспорт Главная для mail.ru
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