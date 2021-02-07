484 авиапассажира прибыли в Казахстан без справок ПЦР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 6 февраля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 17 международных авиарейсов из Германии, ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, РФ, Республика Беларусь и Узбекистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

Из 2 099 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 615 человек, без справок прибыли 484 гражданина РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 9 рейсов, 1 350 пассажиров, со справками - 1 049, без справок - 301;

в аэропорт г. Нур-Султана – 6 рейсов, 431 пассажир, со справками - 355, без справок - 76;

в аэропорт г. Актобе – 1 рейс, 232 пассажира, со справками - 125, без справок - 107;

в аэропорт г. Шымкента – 1 рейс, все 86 пассажиров со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа, у всех 470 граждан РК, тестирование показало отрицательный результат.

