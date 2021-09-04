Новости
4830 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане
4 Сентября 2021 08:01
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4830 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Новости по теме8384 человека выздоровели от коронавируса в РК Число пациентов с КВИ в реанимациях назвали в Атырау В Атырауской области число привитых от COVID-19 превысило 198 тысяч человек
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 308,
город Алматы - 1267,
город Шымкент - 207,
Акмолинская область - 241,
Актюбинская область - 324,
Алматинская область - 340,
Атырауская область - 190,
Восточно-Казахстанская область - 182,
Жамбылская область - 110,
Западно-Казахстанская область - 106,
Карагандинская область - 556,
Костанайская область - 231,
Кызылординская область - 145,
Мангистауская область - 235,
Павлодарская область - 263,
Северо-Казахстанская область - 68,
Туркестанская область - 57.
Всего в стране выявлен 808431 заболевший.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Сколько казахстанцев получили вакцину против COVID-19
- 8384 человека выздоровели от коронавируса в РК
- Облздрав СКО: заболеваемость COVID-19 снижается за счет формирования коллективного иммунитета
- Число пациентов с КВИ в реанимациях назвали в Атырау
- В Атырауской области число привитых от COVID-19 превысило 198 тысяч человек
- Два миллиона тенге получили вакцинированные от КВИ в Атырау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн