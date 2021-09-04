4830 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4830 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 308,

город Алматы - 1267,

город Шымкент - 207,

Акмолинская область - 241,

Актюбинская область - 324,

Алматинская область - 340,

Атырауская область - 190,

Восточно-Казахстанская область - 182,

Жамбылская область - 110,

Западно-Казахстанская область - 106,

Карагандинская область - 556,

Костанайская область - 231,

Кызылординская область - 145,

Мангистауская область - 235,

Павлодарская область - 263,

Северо-Казахстанская область - 68,

Туркестанская область - 57.

Всего в стране выявлен 808431 заболевший.



