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4830 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане

4 Сентября 2021 08:01
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4830 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4830 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 308,

город Алматы - 1267,

город Шымкент - 207,

Акмолинская область - 241,

Актюбинская область - 324,

Алматинская область - 340,

Атырауская область - 190,

Восточно-Казахстанская область - 182,

Жамбылская область - 110,

Западно-Казахстанская область - 106,

Карагандинская область - 556,

Костанайская область - 231,

Кызылординская область - 145,

Мангистауская область - 235,

Павлодарская область - 263,

Северо-Казахстанская область - 68,

Туркестанская область - 57.

Всего в стране выявлен 808431 заболевший.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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