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    08:01, 12 Январь 2022 | GMT +6

    4810 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4810 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Coronavirus2020.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 3312

    город Алматы - 210

    город Шымкент - 221

    Акмолинская область - 48

    Актюбинская область - 75

    Алматинская область - 69

    Атырауская область - 139

    Восточно-Казахстанская область - 78

    Жамбылская область - 52

    Западно-Казахстанская область - 79

    Карагандинская область - 75

    Костанайская область - 39

    Кызылординская область - 125

    Мангистауская область - 156

    Павлодарская область - 46

    Северо-Казахстанская область - 31

    Туркестанская область - 55

    Всего в стране выявлены 1 004 464 заболевших.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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