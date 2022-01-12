08:01, 12 Январь 2022 | GMT +6
4810 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4810 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Coronavirus2020.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 3312
город Алматы - 210
город Шымкент - 221
Акмолинская область - 48
Актюбинская область - 75
Алматинская область - 69
Атырауская область - 139
Восточно-Казахстанская область - 78
Жамбылская область - 52
Западно-Казахстанская область - 79
Карагандинская область - 75
Костанайская область - 39
Кызылординская область - 125
Мангистауская область - 156
Павлодарская область - 46
Северо-Казахстанская область - 31
Туркестанская область - 55
Всего в стране выявлены 1 004 464 заболевших.