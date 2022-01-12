4810 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4810 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Coronavirus2020.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 3312

город Алматы - 210

город Шымкент - 221

Акмолинская область - 48

Актюбинская область - 75

Алматинская область - 69

Атырауская область - 139

Восточно-Казахстанская область - 78

Жамбылская область - 52

Западно-Казахстанская область - 79

Карагандинская область - 75

Костанайская область - 39

Кызылординская область - 125

Мангистауская область - 156

Павлодарская область - 46

Северо-Казахстанская область - 31

Туркестанская область - 55

Всего в стране выявлены 1 004 464 заболевших.