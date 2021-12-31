480 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 480 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 110,

город Алматы - 75,

город Шымкент - 19,

Акмолинская область - 36,

Алматинская область - 21,

Атырауская область - 10,

Восточно-Казахстанская область - 20,

Жамбылская область - 6,

Западно-Казахстанская область - 6,

Карагандинская область - 53,

Костанайская область - 39,

Кызылординская область - 4,

Мангистауская область - 3,

Павлодарская область - 39,

Северо-Казахстанская область - 34,

Туркестанская область - 5.

Всего в стране выявлено 987866 заболевших.