+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -5 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

480 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане

31 Декабря 2021 08:00
Поделиться:
480 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 480 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

Новости по теме
112,5 тысячи подростков полностью вакцинировались от COVID-19 в Казахстане
44 пациента с коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК Коронавирус: в «желтой зоне» осталась только столица Казахстана Еще 576 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 110,

город Алматы - 75,

город Шымкент - 19,

Акмолинская область - 36,

Алматинская область - 21,

Атырауская область - 10,

Восточно-Казахстанская область - 20,

Жамбылская область - 6,

Западно-Казахстанская область - 6,

Карагандинская область - 53,

Костанайская область - 39,

Кызылординская область - 4,

Мангистауская область - 3,

Павлодарская область - 39,

Северо-Казахстанская область - 34,

Туркестанская область - 5.

Всего в стране выявлено 987866 заболевших.


Подписывайтесь на наш канал:

#Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
112,5 тысячи подростков полностью вакцинировались от COVID-19 в Казахстане
44 пациента с коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК
Коронавирус: в «желтой зоне» осталась только столица Казахстана
Еще 576 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
Популярное
1 Бежавшего за Дедом Морозом школьника из ВКО поздравил министр образования и науки
2 Нурсерик Шарипов избран на должность судьи Верховного Суда РК
3 В Генеральной прокуратуре прокомментировали полную отмену смертной казни
4 ЕС: ковид бьёт рекорды
5 Когда полностью заработают две новые станции метро в Алматы
6 Технический запуск двух новых станций метро состоялся в Алматы
Читайте также
Пункты вакцинации подростков открыли в трех школах в Костанае
Алмаз Шарман: Глобальное распространение омикрона - вопрос времени
Бежавшего за Дедом Морозом школьника из ВКО поздравил министр образования и науки
Нурсерик Шарипов избран на должность судьи Верховного Суда РК
В Генеральной прокуратуре прокомментировали полную отмену смертной казни
ЕС: ковид бьёт рекорды
Когда полностью заработают две новые станции метро в Алматы
Технический запуск двух новых станций метро состоялся в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив