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480 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане
31 Декабря 2021 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 480 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 110,
город Алматы - 75,
город Шымкент - 19,
Акмолинская область - 36,
Алматинская область - 21,
Атырауская область - 10,
Восточно-Казахстанская область - 20,
Жамбылская область - 6,
Западно-Казахстанская область - 6,
Карагандинская область - 53,
Костанайская область - 39,
Кызылординская область - 4,
Мангистауская область - 3,
Павлодарская область - 39,
Северо-Казахстанская область - 34,
Туркестанская область - 5.
Всего в стране выявлено 987866 заболевших.
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