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480 тысяч жителей Нур-Султана прошли полный курс вакцинации от коронавируса

24 Февраля 2022 15:17
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480 тысяч жителей Нур-Султана прошли полный курс вакцинации от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова рассказала о вакцинации населения в связи с коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодня в столице охват населения первым компонентом вакцины составил 71,5% и двумя компонентами - 67% от подлежащего населения. Таким образом, в настоящее время по городу Нур-Султан первый компонент вакцины получили свыше 509 тысяч граждан, полный курс иммунизации прошли около 480 тысяч жителей», - сообщила она в ходе брифинга в акимате.

При этом С. Бейсенова отметила, почти у 285 тысяч горожан, получивших второй компонент вакцины, уже прошло шесть месяцев с момента вакцинации. Им в срочном порядке необходимо для закрепления иммунитета пройти ревакцинацию. В настоящее время из числа подлежащих ревакцинации повторно привились только 31,2%.

«Иммунитет человека за зимние месяцы ослабевает, и требуется его укрепление путем витаминизации, а также, с целью защиты от коронавирусной инфекции, ревакцинации. Понять нужно одно, что уровень и длительность коллективного иммунитета будет зависеть от количества ревакцинированных людей, а это в свою очередь не даст возможности дальнейшей циркуляции и мутации вируса, а также возникновения новых вспышек заболеваемости», - пояснила Сархат Бейсенова.

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#Нур-Султан   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Анеля Касымова

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