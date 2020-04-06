Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

480 тысяч протоколов о нарушении карантина составили во Франции

Автор:  
Тимур Дюсекеев
6 Апреля 2020, 16:00
480 тысяч протоколов о нарушении карантина составили во Франции

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Во Франции за время действия карантина выписали почти 480 тысяч протоколов о нарушении его условий. Об этом в эфире FranceInfo в понедельник заявил глава МВД Кристоф Кастанер, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«С момента начала проверок было выписано почти 480 тысяч протоколов (за несоблюдение режима изоляции - прим. ред.)», - сказал Кастанер.

Всего правоохранители провели 8,2 млн проверок, то есть в 6% случаев были выявлены нарушения, что, по мнению главы французского МВД, является хорошим показателем.

«Французы среди тех людей, кто лучше всего соблюдает условия карантина в мире», - отметил Кристоф Кастанер.

Напомним, во Франции с 24 марта в связи с началом действия чрезвычайного санитарного положения из-за пандемии коронавируса максимальная сумма штрафа за нарушение карантина составляет 3750 евро и 6 месяцев лишения свободы.


Франция  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Как отметят День отца в Астане
Как отметят День отца в Астане