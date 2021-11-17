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480 тонн ГСМ собирались вывезти под видом растворителя в Павлодарской области

17 Ноября 2021 15:30
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480 тонн ГСМ собирались вывезти под видом растворителя в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области более 480 тонн ГСМ собирались вывезти под видом растворителя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

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« Нефтяная отрасль формирует львиную долю экономики страны. Чем больше теневой оборот в данной сфере, тем меньше поступает в бюджет государства. Агентство по финансовому мониторингу ведет борьбу с незаконным оборотом нефти и нефтепродуктов. Территориальным департаментом Агентства по Павлодарской области пресечен незаконный вывоз из Казахстана в Российскую Федерацию более 480 тонн бензина марки АИ-92. Следствием установлено, что ГСМ планировали вывезти в железнодорожных цистернах под видом растворителя . Общая сумма контракта на реализацию бензина составляет 2,8 млрд. тенге. По данному факту ведется досудебное расследование», - сообщили в пресс-службе АФМ.

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#Павлодарская область   #Борьба с преступностью  
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