480 млн тенге составили сборы фильма «Томирис» - Актоты Раимкулова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова сообщила на пресс-конференции в СЦК, что сборы от проката фильма «Томирис» на сегодняшний день составляют 480 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Сборы фильма с первого дня до сегодня составляют около 480 миллионов тенге. Ежедневно картину по всей стране показывают до 800 раз. Это сборы, которые идут в бюджет и на развитие нашего киноискусства. Мы очень рады, что такой большой интерес по стране вызвал этот фильм и количество ежедневных сеансов по стране выросло до 800. Это радостный для всех нас результат, поскольку это очень качественная продукция», - сообщила Актоты Раимкулова.

Она отметила, что картина готовится к представлению на международных кинофестивалях.

«Это шаг вперед для киноиндустрии. Раньше нас обвиняли, что фильмы, которые снимают в Казахстане, не конкурентоспособны. Сегодня мы можем сказать, что у нас есть факты и яркий пример - фильм «Томирис», который может поспорить с любой голливудской продукцией на нашем рынке», - заверила министр.

Напомним, ранее сообщалось о том, что съемки исторической драмы «Томирис» обошлись в 2 млрд тенге.