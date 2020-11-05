480 млн тенге планируют направить на развитие коммунального хозяйства столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках обсуждения проекта бюджета Нур-Султана состоялось очередное заседание постоянной комиссии маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутаты маслихата рассмотрели финансирование бюджетных программ таких управлений, как топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства; архитектуры, градостроительства и земельных отношений; охраны окружающей среды и природопользования.

Согласно доведенным лимитам по прогнозу на 2021-2023 годы, поступления собственных доходов составят 1 трлн 1 млрд 376 млн тенге. В том числе в 2021 году - 319,7 млрд тенге, в 2022 году - 332,3 млрд тенге, в 2023 году - 349,4 млрд тенге.

Руководитель управления экономики и бюджетного планирования города Нур-Султана Кайсар Манкараев рассказал, сколько средств предусматривается на расходы трех управлений акимата.

«На расходы управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства предусмотрено 43,4 млрд тенге, в том числе в 2021 году - 24,9 млрд тенге. Из них в республиканский бюджет - 16,3 млрд тенге, в местный бюджет - 8,6 млрд тенге. По программе «Развитие коммунального хозяйства» в 2021 году предусмотрено 480 млн тенге, по программе «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» на трехлетний период предусмотрено 13,9 млрд тенге, в том числе в 2021 году - 5,7 млрд тенге. По программе «Развитие благоустройства города» предусмотрено 493 млн тенге, по программе «Развитие газа и транспортной системы» - 12,1 млрд тенге, данные средства предусматриваются на продолжение строительства распределительных сетей», - отметил Кайсар Манкараев.

По его данным, на расходы управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города предусмотрено 4,3 млрд тенге, из них в 2021 году - 1 млрд 886 млн тенге. А на управление охраны окружающей среды и природопользования предусмотрено 14,1 млрд тенге, в том числе в 2021 году - 4,2 млрд тенге.

Как отметил К. Манкараев, общий объем проекта бюджета города на 2021 год составит 363 млрд 936 млн тенге.