480 единиц противопожарной техники не хватает Акмолинской области

В апреле на заседании Правительства министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев заявил о неготовности ряда регионов к пожароопасному периоду. Среди прочих была названа и Акмолинская область, в которой, по словам спикера, имеется недостаток лесных пожарных станций, а половина имеющихся построена в 50-60 годах прошлого столетия.

По словам и. о. руководителя отдела леса и особо охраняемых территорий Акмолинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Даурена Ержигитова, в области были проведены проверки готовности государственных учреждений лесного хозяйства, по результатам чего установлен ряд нарушений требований Правил пожарной безопасности в лесах. За допущенные нарушения наложено 22 административных штрафа по ч.1 и 3 ст. 367 КоАП РК на общую сумму — 2 млн 223 тыс. 546 тенге.

К административной ответственности привлечены 16 государственных лесовладельцев региона — учреждения лесного хозяйства Акколь, Красноборское, Барап, Букпа, Отрадненское, Куйбышевское, Больше-Тюктинское, Мало-Тюктинское, Степногорское, Ерейментауское, Урумкайское, Кенесское, Маралдинское, РГП «Жасыл Аймак», ГНПП «Бурабай», Филиала Северного региона РГКП «Республиканский селекционно — семеноводческий центр».

Всего по области с учетом списания не хватает 64 пожарные машины, 33 малых лесопатрульных пожарных комплексов, 85 тракторов класса тяги 3-5 тонны, 49 тракторов класса тяги 1,4-3 тонны, 16 бульдозеров, 137 патрульных автомашин, 833 мотоцикла, 204 квадроцикла, 200 снегоходов, 74 бензопилы, 34 косилки, 743 ранцевых опрыскивателя или носимых ёмкостей с аппаратом высокого давления, 104 пожарных мотопомпы, 18 моторных лодок с подвесным двигателем грузоподъёмностью не менее 0,4 тонны и многого другого.

Кроме того, проверка выявила неисправность техники. К примеру, в Красноборском УЛХ на пожарной автомашине КАМАЗ и пожарной автомашине ГАЗ-3308 не исправны насосы на закачку воды, она осуществляется переносной мотопомпой. На тракторе К-700 шины на колёсах находятся в неудовлетворительном состоянии, с заплатками, имеют продольные и поперечные трещины. В Больше-Тюктинском УЛХ на колесах автомашины ГАЗ 66 АЦ 1,6 имеются боковые и продольные трещины и отсутствуют ручки на боковых отсеках.

Согласно материалам лесоустройства, в регионе наблюдается нехватка 17 пожарно-наблюдательных вышек. В РГП на ПХВ «Жасыл Аймак» их не хватает аж восемь.

— Ни в одном учреждении лесного хозяйства акимата области нет лесных пожарных станций круглогодичного действия, вместо них в государственных учреждениях лесного хозяйства акимата действуют пожарно-химические станции (ПХС) первого и второго типа, документально оформленные, как лесные пожарные станции (ЛПС), которые не соответствуют требованиям. А в учреждениях лесного хозяйства Барап, Куйбышевское и в филиале «Северный Регион» РГКП «Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр» ПХС и ЛПС отсутствуют вообще, — отметил спикер.

Так, в РГП «Жасыл аймак» есть три примитивные лесные пожарные станции первого типа, которые также не соответствуют требованиям, не созданы помещения, метеопункт, нет отапливаемого гаража, крытых стоянок, на постоянную работу не приняты работники станции. В то же время РГП «Жасыл Аймак» направило письмо в Комитет лесного хозяйства и животного мира по выделению финансовых средств для строительства ЛПС.

- В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, определена степень готовности государственных лесовладельцев к пожароопасному сезону 2025 года. Сстепень готовности государственных лесовладельцев Акмолинской области к пожароопасному сезону 2025 года составила 6,1 баллов по 10-балльной школе, что говорит о средней степени готовности, — добавил Даурен Ержигитов.

Докладывая о подготовке к пожароопасному сезону 2025 года, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области Джанет Микишев отметил, что в коммунальных государственных учреждениях лесного хозяйства управления имеется в наличии 441 единица противопожарной техники. По норме требуется 718 единиц. Подлежит списанию — 203 единицы, потребность на сегодняшний день — 480 единиц.

- Для государственных учреждений лесного хозяйства управления через лизинговое финансирование в текущем году планируется приобретение 87 единицы противопожарной техники, в том числе 25 пожарных машин, 30 малых лесопатрульных комплексов и 32 трактора. Общая сумма, предусмотренная на лизинговое финансирование, три млрд тенге, которая одобрена на заседании бюджетной комиссии области, — поделился Джанет Микишев.

В текущем году планируется также строительство лесной пожарной станции в лесном хозяйстве «Букпа». Финансовые средства на сумму 65 млн тенге выделены. Проведены конкурсные процедуры, определен победитель. На сегодняшний день договор подписан, и срок строительства по нему 120 календарный дней.

- Пяти коммунальным государственным учреждениям лесного хозяйства акимата Акмолинской области — Акколь, Букпа, Кенесское, Красноборское, Куйбышевское — планируется установить 20 единиц системы раннего обнаружения лесных пожаров по лизинговому финансированию. На сегодняшний день получен расчет от АО «Казахтелеком» на сумму 2,8 млрд тенге, который одобрен на заседании бюджетной комиссии области. Техническая спецификация разрабатывается АО «Казахтелеком», после которого учреждениями лесного хозяйства будут проведены государственные закупки, — добавил спикер.

Член общественного совета Акмолинской области Алия Ахетова подчеркнула, что два года назад выезжала в несколько лесничеств — Сандыктауское и Зерендинское.

«Тогда лесничие жаловались на ряд трудностей. Во-первых, крайне низкая заработная плата. Самим приходится покупать форму и берцы. У них нет раций, а значит, и связи в лесу. Телефон не везде ловит. Очень острая проблема нехватки мотоциклов. Даже корм лошадям лесничим приходится заготавливать самим. Прошло время, изменилось ли что-то?» — поинтересовалась Алия Ахетова.

- Сандыктауское учреждение лесного хозяйства — единственное у нас подведомственное Министерству. Я не говорю, что таких проблем нет у нас. Да, есть. С зарплатами были проблемы, но после случая в Абае всем сотрудникам лесоохраны и пожарной части зарплата поднята на 100%. Эту зарплату финансирует именно республика. Что касается экипировки, как раз 2 года назад было приобретено полное обмундирование трехсезонной формы для лесников. Что касается мотоциклов, а в большинстве частей у нас как раз лошади или мотоциклы, то здесь в 2023 году опять же было приобретено 100 единиц мототехники, — пояснил Джанет Микишев.

Ранее сообщалось, что более 26 млрд тенге направят лесхозам на обновление пожарной техники в Казахстане.