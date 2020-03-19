48 тысяч тонн запаса продовольствия имеется в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 48 тыс. тонн запаса продовольственных товаров имеется в Нур-Султане. Об этом на онлайн пресс-конференции о продовольственной безопасности и перемещении товаров внутри и вне карантинной зоны заявил руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султан Ерлан Бекмурзаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С сегодняшнего дня заезд и выезд из столицы ограничен, на выездах в город функционируют блокпосты. В зону карантина вошли пункты Косшы, Коянды, Ильинка, Талапкер, Жибек жолы. Поэтому жители данных пунктов могут свободно ездить на работу в столицу. На сегодня в Нур-Султане имеется 48 тыс. тонн запаса продовольственных товаров. Это примерно месячная норма потребления. Также мы договорились с регионами и крестьянскими хозяйствами, чтобы обеспечить прямую поставку продуктов питания в город», - отметил Ерлан Бекмурзаев.

По его словам, по овощной группе имеются договоренности СПК с поставщиками по механизму оборотной схемы. Для этого дополнительно выделен один млрд. тенге. До первого октября цена будет фиксироваться на овощную группу, это порядка 14 тыс. тонн овощей.

«В прошлом году закупили восемь тыс. тонн муки, объема достаточно на год. Цена на социальный хлеб не будет подниматься выше 95 тенге. Продукция будет реализована во всех торговых рынках, поэтому причин для ажиотажа нет. Все полки в торговых сетях пополнены. Продовольствие также будет поступать в город. Для грузового транспорта с продуктами питания первой необходимости будет обеспечен зеленый коридор. На блокпостах будут проверяться накладные документы на товары, маршрутные листы, состояние здоровья водителя и экспедитора. Алгоритм для поставщиков такой: транспорт заезжает до склада, выгружается и сразу выезжает. Отклонение от маршрута не допускается. Каждый груз отслеживается в онлайн-режиме, для этого запущено мобильное приложение «Блокпост», интегрированное с камерами Сергек», - пояснил вопрос перемещения товаров внутри и вне карантинной зоны руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султан.

Напомним, режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.