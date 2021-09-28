48 тысяч тенге в месяц будут получать лица, ухаживающие за инвалидами I группы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новый размер пособий для лиц с инвалидностью первой группы и лиц, ухаживающих за ними, озвучили в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что предусмотрено законом: введено пособие для граждан, осуществляющих уход за лицами с инвалидностью первой группы, вне зависимости от причины. В настоящее время в Казахстане проживают более 66 тысяч лиц с инвалидностью I группы – это самые сложные», - сказал на брифинге в СЦК вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ерлан Аукенов.

При этом, по его словам, каждый третий из них не обеспечен ни пособием по уходу, как инвалид с детства, ни услугами индивидуального помощника.

«Это, как правило, лица в коматозном состоянии, лежачие инвалиды. В результате принятия закона пособием по уходу будет охвачено дополнительно 24 тысячи лиц, нуждающихся в постоянной посторонней забот, - 48 тысяч тенге в месяц, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью 1 группы. Это в дополнение к тем пособиям по инвалидности, которые они в настоящее время получают, как лица с инвалидностью, – также 48 тысяч», - заключил вице-министр.