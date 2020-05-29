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48 точек незаконного игорного бизнеса выявили в Алматы

29 Мая 2020 15:00
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48 точек незаконного игорного бизнеса выявили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК при координации прокуратуры города Алматы продолжаются мероприятия по искоренению незаконных игорных точек на территории города. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

С начала года сотрудниками департамента выявлено 48 точек незаконного игорного бизнеса, в том числе восемь игровых залов, подпольное казино. Из теневого оборота изъято более 100 игровых терминалов, а также 216 компьютеров, начато 28 досудебных расследований.

Согласно статьи 6 части 2 Закона Республики Казахстан «Об игорном бизнесе» деятельность электронного казино и интернет-казино на территории Республики Казахстан запрещена.

Однако 25 мая сотрудниками департамента экономических расследований совместно с Департаментом полиции выявлен факт организации электронного казино, которое функционировало в нарушение вышеуказанного закона под видом компьютерного клуба.

В ходе мероприятия из теневого оборота изъято более 50 комплектов игровых компьютеров для «электронного казино» и денежные средства на сумму более 210 000 тенге.

По факту начато досудебное производство по ст. 307 ч.3 п.2 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса).




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Ключевые слова: Алматы, Другие государственные органы,
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