48 таксистов-должников по алиментам выявили по мобильному приложению в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Прокуроры района Алматы города Актобе, изучая сведения о таксистах с применением мобильных приложений, выявили 48 должников по алиментам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам прокурора района Алматы города Актобе Жасулана Даулембаева, в производстве судебных исполнителей находится более 2,5 тысяч производств о взыскании алиментов. Однако судебными исполнителями не в полной мере изучается наличие у должников источников дохода.

«Анализ состояния законности в сфере исполнения судебных актов о взыскании алиментов показал, что судебными исполнителями в полном объеме не изучаются наличие и источники доходов должников. K примеру, выборочное изучение сведений о лицах, предоставляющих услуги такси с применением мобильных приложений, показало наличие в базе такси 48 должников по алиментам, по которым взыскание сумм не осуществляется», - рассказывает прокурор Жасулан Даулембаев.

По результатам анализа прокуратурой района Алматы города Актобе было внесено представление об устранении нарушений законности.