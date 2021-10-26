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48 таксистов-должников по алиментам выявили по мобильному приложению в Актобе

Автор:  
Самал Ендибаева
26 Октября 2021, 03:56
48 таксистов-должников по алиментам выявили по мобильному приложению в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Прокуроры района Алматы города Актобе, изучая сведения о таксистах с применением мобильных приложений, выявили 48 должников по алиментам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам прокурора района Алматы города Актобе Жасулана Даулембаева, в производстве судебных исполнителей находится более 2,5 тысяч производств о взыскании алиментов. Однако судебными исполнителями не в полной мере изучается наличие у должников источников дохода.

«Анализ состояния законности в сфере исполнения судебных актов о взыскании алиментов показал, что судебными исполнителями в полном объеме не изучаются наличие и источники доходов должников. K примеру, выборочное изучение сведений о лицах, предоставляющих услуги такси с применением мобильных приложений, показало наличие в базе такси 48 должников по алиментам, по которым взыскание сумм не осуществляется», - рассказывает прокурор Жасулан Даулембаев.

По результатам анализа прокуратурой района Алматы города Актобе было внесено представление об устранении нарушений законности.


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