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48 семей стали новоселами в Карагандинской области

3 Декабря 2021 07:39
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48 семей стали новоселами в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 48 семей получили новое жилье в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области. Новоселье приурочили к 30-тилетию Независимости страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

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В этом году в районном центре поселке Ботакара сдали в эксплуатацию 4 многоквартирных дома. Жилье возвели по программе «Нұрлы жер». Из республиканского бюджета на эти цели выделили около 800 миллионов тенге.

2-х и 3-х комнатные квартиры получили очередники из социально-уязвимых семей. В ближайшее время здесь будут сданы еще два дома, для 4-х уже заложен фундамент. Строительство завершится в следующем году.

Наталья Сычёва, новосел: «Ждала квартиру 7 лет. Замуж вышла, пока ждала. Снимаем квартиру с мужем, это очень влияет на финансы. Так хоть будет легче и уже знать, за что мы платим, жить, радоваться. Получила двухкомнатную квартиру. Все нравится, хороший ремонт сделали. Все работает. Батареи теплые уже и вода бежит».


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#Карагандинская область   #Жилье  
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