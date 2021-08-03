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    11:15, 03 Август 2021 | GMT +6

    48 предприятий исключили из Ashyq в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на начало августа в проекте Ashyq участвуют 1 175 предприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы региональной палаты предпринимателей, 458 объектов работают в тестовом режиме.

    «Североказахстанские предприниматели активно подключаются к программе. Ashyq дает возможность работать с минимальными рисками для здоровья сотрудников и клиентов. Если бизнес еще и добросовестно работает в приложении, фиксируя каждого посетителя, то у него есть возможность получить дополнительные преференции. Статус «лидера» позволяет им две недели работать по условиям «желтой зоны», дополнительно увеличивается время работы и количество посадочных мест», - отметил заместитель директора региональной палаты предпринимателей Марат Искаков.

    В то же время за нулевое количество регистраций посетителей по QR-коду на две недели исключили из проекта 48 компаний.

    Ранее в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля сообщали, что с помощью Ashyq в регионе выявили 52 человека с «красным» статусом и 76 – с «желтым».



    Теги:
    Северо-Казахстанская область Ashyq Общество
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