48 новых университетов за три года открыли в Узбекистане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане за три года создано 48 новых университетов. Об этом сообщил вице-министр высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан Узокбой Бегимгулов на Международном онлайн-форуме «Глобальное в региональном: Казахстан в Болонском процессе и проектах ЕС», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нашей стране идут широкомасштабные реформы в сфере высшего образования. В целях увеличения охвата молодежи высшим образованием за последние три года созданы 48 новых университетов, из них 16 – это филиалы зарубежных университетов, таких как: Университет Вебстера – США; Университет Аджу – Республика Корея; Московский государственный институт международных отношений – Российская Федерация; Университет Амити – Индия и другие. Наши вузы реализуют более 140 совместных образовательных программ с выдачей двойных дипломов, с университетами более 20 стран мира. Вузы Узбекистана на протяжении целого ряда лет принимают активное участие в различных образовательных проектах Европейского Союза», – сказал У. Бегимгулов.

По его словам, в результате проведенной работы между Узбекистаном и странами Евросоюза налажено долгосрочное межуниверситетское сотрудничество по различным направлениям образования. В частности, проекты по программе Эразмус+ помогают решать насущные вопросы: интернационализация высшего образования; повышение качества высшего образования; разработка совместных учебных программ, пособий и стандартов, в том числе внедрение кредитно-модульной системы обучения; организация лекций зарубежных преподавателей в вузах республики; повышение квалификации профессорско-преподавательского состава.

Спикер также подчеркнул, что реализация проектов Эразмус+ способствует гармонизации учебного процесса с наукой и производством.

Форум посвящен 10-летию участия Казахстана в Болонском процессе и 25-летию участия в программах ЕС Темпус и Эразмус+. Участники форума обсудили распространение принципов Болонского процесса, новых тенденций в развитии высшего образования в условиях новых вызовов, расширения автономии вузов, формирование инновационной и цифровой экосистемы, а также формирования центрально-азиатского образовательного хаба.