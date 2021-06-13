48 лесных пожаров произошло из-за гроз в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАКМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 62 лесных пожара произошло в ВКО. Большая часть из них произошла по причине грозовых разрядов, остальная часть – при неосторожном обращении с огнем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

В ходе онлайн пресс-конференции спасатели ДЧС ВКО рассказали, что 48 случаев пожара произошло по причине сухих гроз, 13 случаев - из-за неосторожного обращения с огнем и один - по причине поджога.

Заместитель начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Рустем Сембаев сообщил, что огнем было уничтожено 336 гектаров леса. Также в регионе зарегистрировано 108 возгораний травы на площади 2 165 гектаров.

«На сегодняшний день в лесных массивах Восточного Казахстана по условиям погоды установлены следующие классы пожарной опасности. Четвертый класс – город Семей, Бородулихинский, Курчумский, Урджарский районы, село Самарское Кокпектинского района. Пятый класс – Бескарагайский район», – отметил Рустем Сембаев.

В регионе проводятся специальные рейды, которые помогают выявлять нарушения правил требований пожарной безопасности. Для этих целей было создано 69 мобильных групп, в которые вошли сотрудники гражданской защиты, местной полицейской службы, лесных организаций, местных исполнительных органов. Было проведено 419 рейдов, в результате которых 242 лица привлечено к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.

Для оперативного реагирования на природные пожары с начала пожароопасного периода 2021 года, который стартовал 11 апреля, задействован космический мониторинг, с помощью которого отработано уже 230 термоточек.

По словам Рустема Сембаева, при осуществлении пожарно-технических обследований природоохранных и лесных учреждений по особому порядку выявлено 262 нарушения требований пожарной безопасности. К административной ответственности привлечено 30 лиц. По итогам проверок руководителям объектов вручены акты о результатах проверки и предписания с указанием сроков устранения выявленных нарушений.

При необходимости на обслуживание лесного фонда будут задействованы шесть единиц летательной техники, две единицы водосливного устройства, пять летчиков-наблюдателей и 40 пожарных-десантников.

Спасатели области рекомендуют населению строго соблюдать требования пожарной безопасности – не допускать разведение костров, не бросать горящие спички и окурки, не оставлять пропитанный горюче-смазочными веществами обтирочный материал в непредусмотренных специально для этого местах, не заправлять топливные баки при работающих двигателях внутреннего сгорания, не использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также не курить и не пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

Также не допускается проводить отжиги травянистой растительности на всех категориях земель, кроме управляемых отжигов на территории лесного фонда и прилегающих к нему территориях, проводимых лесовладельцами в целях снижения пожароопасной обстановки.