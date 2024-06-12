48 карагандинских студентов выступят на WorldSkills Kazakhstan – 2024

В Карагандинской области подвели итоги областного чемпионата WorldSkills Karaganda – 2024. В этом году в нем участвовали около 300 студентов колледжей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соревнования проводились по 45 профессиям. Победителями и призёрами стали 125 человек. Из них 48 заняли первые места – они поборются за награды республиканского чемпионата WorldSkills Kazakhstan – 2024.

Церемония закрытия областного чемпионата состоялась в Доме дружбы. Победителям и призерам вручили дипломы, а их наставникам - благодарственные письма.

- Мне нравится создавать сайты и мобильные приложения. Есть много интересных проектов. В будущем хочу получить новые знания, совершенствовать опыт и развивать свое дело, - рассказал один из участников чемпионата, студент Карагандинского технико-экономического колледжа Диас Шаймухан.

Фото: акимат Карагандинской области

Основная цель WorldSkills – развитие профессиональных навыков молодежи и повышение имиджа рабочих профессий. Конкурс профмастерства способствует формированию специалиста новой формации международного уровня.

В Карагандинской области чемпионат WorldSkills проводился в девятый раз. За эти годы в соревнованиях участвовало более 2 300 будущих специалистов в различных отраслях.