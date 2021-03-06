48 инвестпроектов на 544,2 млрд тенге запланированы в Жамбылской области на текущий год

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О привлечении инвестиций в экономику региона шла речь на совещании в Жамбылском областном акимате под председательством акима области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в ходе совещания было отмечено, что в январе 2021 года общий объем инвестиций в регион составил 11,1 миллиарда тенге, что на 6,5% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Аспандияр Сейсебаев рассказал, что инвестиционная картина в районах разная. В числе отстающих - Кордайский, Жуалынский, Байзакский районы.

«Общий объем инвестиций в 2020 году составил 344,1 миллиарда тенге, что на 12,7% больше, чем в 2019 году. Мы будем усердно работать, чтобы показатели этого года были не ниже прошлогодних. Год только начался, у нас есть время. Остается низким объем инвестиций в основной капитал в сфере оптовой и розничной торговли, горнодобывающей промышленности, строительства и услуг», - сказал спикер.

В этом году планируется реализовать 48 инвестиционных проектов на сумму 544,2 миллиарда тенге. Планируется открыть новые производства, модернизировать действующие.

«По линии банков второго уровня и финансовых институтов в прошлом году субъекты малого и среднего бизнеса получили финансовую поддержку на сумму 85,6 миллиарда тенге, из них 41 миллиард тенге выделен в рамках государственных программ», - доложил Аспандияр Сейсебаев.

Руководитель управления проинформировал о проводимой в Казахстане комплексной работе по созданию благоприятного инвестиционного климата,

напомнив, что в стране действуют инвестиционные преференции. Местные исполнительные органы помогут получить земельный участок, обеспечить его инфраструктурой, установлен упрощенный налоговый режим при импорте технологических устройств, материалов и сырья.

Аким области Бердибек Сапарбаев отметил, что необходимо установить тесные взаимовыгодные контакты с посольствами Республики Казахстан в других странах для привлечения иностранных инвесторов. В посольствах будут проводиться консультации для местных бизнесменов. Им расскажут, какие сферы в Жамбылской области открыты для инвестиций.

«Задача на этот год – увеличить долю частных средств в объеме инвестиций. Поддержка отечественного производителя, в том числе проводимая государством политика индустриализации, совершенствование нормативно-правовой базы, а также конкретная точечная работа с отечественными производителями, помогут увеличить экспорт. Нужно скоординировать деятельность профильного ведомства, НК «АО «СПК-Тараз», банков второго уровня, финансовых институтов», - резюмировал глава региона.