48 иностранцев зарегистрировал по одному адресу житель Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Факт организации незаконной миграции выявили полицейские в Кокшетау: более 40 иностранных граждан зарегистрировал житель областного центра по адресу, где они не проживали, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

При проверке обращений физических лиц по вопросу регистрации иностранцев 16 февраля было установлено, что 48-летний житель областного центра обращался в миграционную службу для регистрации по одному адресу более 40 иностранцев.

«При проведении проверки указанного адреса было установлено, что иностранцы по нему не проживали и не проживают. Таким образом, предоставив в миграционную службу сведения о фиктивных адресах проживания иностранцев, гражданин РК способствовал дальнейшему бесконтрольному их пребыванию и передвижению на территории Республики Казахстан. По факту возбуждено досудебное производство по ч. 1 ст. 394 УК РК «Организация незаконной миграции», - отметили в ведомстве.

Чтобы установить местонахождение 48-ми зарегистрированных в Кокшетау иностранных граждан, сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, с 15 по 19 февраля в Акмолинской области проводится ОПМ «Мигрант».