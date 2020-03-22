48 фактов нарушения режима ЧП выявили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С момента объявления карантина в столице мобильными группами прокуратуры города Нур – Султана выявлены 38 фактов реализации около 10 тыс. медицинских масок и свыше 3 тонн антисептических средств по завышенным ценам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру города.

Кроме того, рейдовыми мероприятиями установлены 48 фактов нарушения режима чрезвычайного положения (несоблюдение режима работы).

Все лица, осуществлявшие незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии и нарушившие режим чрезвычайного положения, привлечены к административной ответственности, изъятые материалы конфискованы в судебном порядке и будут переданы акимату города для последующего распределения.

Работа в данном направлении продолжается.

Напомним, на настоящее время, в Казахстане подтверждено 56 случаев коронавируса: еще двое человек заболели в столице.

Глава государства 15 марта подписал указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», в двух городах - Нур-Султане и Алматы - с 00:00 час. 19 марта официально введен карантин. В 00:00 часов 22 марта Нур-Султан и Алматы полностью закрыли на карантин.

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