+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 14 °С
USD 444.80 EUR 476.78
RUB 5.72 CNY 62.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

48 фактов нарушения режима ЧП выявили в Нур-Султане

22 Марта 2020 13:20
Поделиться:
48 фактов нарушения режима ЧП выявили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С момента объявления карантина в столице мобильными группами прокуратуры города Нур – Султана выявлены 38 фактов реализации около 10 тыс. медицинских масок и свыше 3 тонн антисептических средств по завышенным ценам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру города.

Новости по теме
Обещавшие объехать блокпост окольными путями частные извозчики задержаны в Алматы
Как в Алматы идут работы по дезинфекции, рассказали в акимате В Алматы отсрочили период оплаты за вывоз мусора 57 случаев коронавируса: зарегистрирован еще один заболевший в Алматы

Кроме того, рейдовыми мероприятиями установлены 48 фактов нарушения режима чрезвычайного положения (несоблюдение режима работы).

Все лица, осуществлявшие незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии и нарушившие режим чрезвычайного положения, привлечены к административной ответственности, изъятые материалы конфискованы в судебном порядке и будут переданы акимату города для последующего распределения.

Работа в данном направлении продолжается.

Напомним, на настоящее время, в Казахстане подтверждено 56 случаев коронавируса: еще двое человек заболели в столице.

Глава государства 15 марта подписал указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», в двух городах - Нур-Султане и Алматы - с 00:00 час. 19 марта официально введен карантин. В 00:00 часов 22 марта Нур-Султан и Алматы полностью закрыли на карантин.

Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы обратился к казахстанцам с призывом поддержать действия Президента страны Касым-Жомарта Токаева и Правительства, которые реализуются в эти дни для борьбы с распространением коронавирусной инфекции

Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы предложил создать республиканский фонд, в котором бы накапливались средства людей, кто хочет и может помочь стране в этот непростой период.

Все новости по ситуации с коронавирусом в РК читайте здесь.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Генпрокуратура, Акимат, Коронавирус, Пневмония в Китае,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив