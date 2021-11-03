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    13:48, 03 Ноябрь 2021 | GMT +6

    48 ДТП произошло в Караганде за сутки

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области из-за резкого ухудшения погоды только за прошедшие сутки было зарегистрировано более 50 дорожно-транспортных происшествия. В результате автокатастроф пострадали 12 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За прошедшие сутки в большей части Карагандинской области резко ухудшились погодные условия. В центре и на севере региона отмечались сильная метель и гололёд. Из-за этого на дорогах произошли около 50 аварий.

    «За прошедшие сутки в областном центре зарегистрировано 48 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 12 человек получили травмы в лёгкой степени. На загородных трассах произошло 6 ДТП. К счастью, никто в них не пострадал», - сообщил начальник УМПС ДП Карагандинской области Зарубаев Куаныш.

    Сотрудники дорожной полиции просят водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах. Так же полицейские напоминают сбавлять скорость возле пешеходных переходов и вовремя позаботиться о смене летней резины на зимнюю.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Карагандинская область Видео Происшествия
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