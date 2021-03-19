48 детей отравились в школьной столовой в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Бозанбайской средней школе Уланского района зафиксировано массовое обращение учащихся с жалобами на повышенную температуру тела, рвоту и диарею, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Управления образования ВКО в Facebook.

Всего по состоянию на 19.00 часов 18 марта обратилось 48 детей, из которых 19 направлены в Центр матери и ребенка г. Усть-Каменогорска. Предварительный диагноз-острая кишечная инфекция, либо энтеровирусная инфекция. Питание в школьной столовой было организовано индивидуальным предпринимателем-арендатором.

Отделом внутренних дел района по данному факту возбуждено уголовное дело по ст.304 ч.1 УК РК. Проводится досудебное расследование.

С 18 марта школа закрыта на карантин. Учащиеся переведены на дистанционное обучение.

По данному факту с утра 18 марта в школе работает главный педиатр области, эпидемиолог и инфекционист, а также специалисты службы санитарно-эпидемиологического контроля. Проводятся необходимые исследования.

За ослабление контроля к строгой дисциплинарной ответственности привлечены руководитель отдела образования района и директор школы.

Акиматом района и управлением образования создана межведомственная комиссия по изучению причин и обстоятельств отравления детей. Вопрос находится на контроле.