48 человек заболели ковидом в Казахстане за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 28 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 631 человек (–1 473+ и 158 КВИ-), из них в стационарах находятся 113 пациентов, на амбулаторном – 1 518. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

По информации ведомства, из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 3 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациентa.

За сутки зарегистрировано 48 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.