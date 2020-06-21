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48 человек выздоровели от КВИ

21 Июня 2020 14:50
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48 человек выздоровели от КВИ

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48 человек выздоровели от КВИ.

город Шымкент - 10,
Атырауская область - 24,
Костанайская область - 1,
Павлодарская область - 2,
Восточно-Казахстанская область - 7,
Мангистауская область - 4.

Итого выздоровевших в Казахстане - 10719.

г. Нур-Султан – 2249
г. Алматы – 2177
г. Шымкент – 564
Акмолинская область – 171
Актюбинская область – 314
Алматинская область – 465
Атырауская область – 1088
Восточно-Казахстанская область – 155
Жамбылская область – 365
Западно-Казахстанская область – 768
Карагандинская область – 847
Костанайская область – 192
Кызылординская область – 484
Мангистауская область – 293
Павлодарская область – 230
Северо-Казахстанская область – 57
Туркестанская область – 300

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