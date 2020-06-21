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48 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
21 Июня 2020 14:51
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 48 человек выздоровели от КВИ в казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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город Шымкент - 10,
Атырауская область - 24,
Костанайская область - 1,
Павлодарская область - 2,
Восточно-Казахстанская область - 7,
Мангистауская область - 4.
Итого выздоровевших в Казахстане - 10719.
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