48 автоматов Калашникова изъяли у задержанных участников беспорядков в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области продолжаются специальные военные операции, восстанавливаются разрушенные в ходе беспорядков объекты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным оперативного штаба Жамбылской области, 2 608 человек, участвовавших в массовых беспорядках 4 - 6 января, доставлены в отделения полиции. В отношении 52 лиц расследуются уголовные дела. В отношении 509 лиц возбуждены административные дела (175 лиц арестовано на 15 суток, 52 оштрафовано, 282 получили предупреждение).

У задержанных изъято 161 единица оружия. Однако есть и те, кто добровольно сдает оружие. Изъято 48 автоматов Калашникова, 13 снайперских винтовок, шесть карабинов «Сайга», 23 пистолета, три пистолета-пулемета, 33 единицы гладкоствольного оружия, гранатомет РПГ.

В ходе массовых беспорядков получили различные телесные повреждения 273 человека, 22 находятся в больнице. Погибли 15 человек (два сотрудника силовых структур, остальные - участники массовых беспорядков).

«Продолжаются операции по выявлению и задержанию преступников оперативно-следственными группами, сформированными из сотрудников силовых структур - прокуратуры, ДКНБ, полиции. В обеспечении общественного порядка задействовано 2016 сотрудника правоохранительных органов», - отметили в оперативном штабе Жамбылской области.

На очередном заседании регионального оперативного штаба аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев отметил, что ситуация в регионе стабильна, операции по задержанию преступников продолжаются. Глава региона поручил ускорить работу по изъятию оружия из незаконного оборота, проведению информирования населения о добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия.

Даны также поручения по проведению психологической работы с семьями умерших граждан, повышению ответственности родителей, усилению мер по обеспечению общественной безопасности и правопорядка.

Напомним, в ходе беспорядков 4 – 6 января в регионе пострадали 7 государственных зданий (здания аппарата акима области, областного филиала партии «Nur Otan» и филиала в Шуском районе, департамента полиции, три городских отдела полиции), а также 149 служебных автомобилей и четыре объекта бизнеса. По предварительным подсчетам, общий ущерб составил около 7,7 млрд. тенге.