479 граждан наказаны за нарушение времени пребывания в условиях комендантского часа в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области выросло число звонков на пульт 102 в дни ЧП. В обычные дни операторы 102 принимают от 300 до 500 сообщений, а сейчас за сутки поступило 1 203 вызова в полицию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В несколько раз увеличилось количество звонков на пульт оператора 102 в Павлодарском регионе в период чрезвычайного положения», - сообщили в Департаменте полиции Павлодарской области.

Неравнодушные граждане сообщили о фактах нарушения комендантского часа, о людях, поведении и разговорах, которые показались им подозрительными, попросили проверить незнакомый транспорт, сообщили о соседях и знакомых, имеющих оружие, и так далее.

«С 5 января по 10 января поступило порядка 4 500 вызовов в центр оперативного управления города Павлодара, который работает в круглосуточном режиме, контролируя состояние оперативной обстановки», - сообщил комендант Павлодарской области Нурлан Масимов.

В обычные дни операторы 102 принимают от 300 до 500 сообщения, а сейчас за сутки поступило 1 203 вызова в полицию, отметили в ДП.

«К примеру, законопослушные жители сообщили о скоплении людей на улице, в другом случае возле магазина по улице Сатпаева горожанин услышал разговор по телефону прохожего, который показался ему подозрительным», - добавили в ведомстве.